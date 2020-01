Spazio: seconda passeggiata spaziale del 2020 tutta al femminile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La seconda passeggiata spaziale del 2020 è tutta al femminile. Le astronaute della NASA Jessica Meir e Christina Koch si sono avventurate fuori dalla stazione spaziale, con un lieve ritardo per un problema a telecamera e luci di uno dei caschi, per la prima passeggiata spaziale del 2020. La loro missione è sostituire le batterie degli array solari all’esterno della ISS. Se i lavori di sostituzione della batteria andranno come previsto, l’astronauta NASA Andrew Morgan e il comandante della stazione spaziale Luca Parmitano dell’Agenzia spaziale Europea usciranno dalla stazione il 25 gennaio, per terminare l’installazione dei nuovi apparecchi e delle nuove linee di raffreddamento dell’Alpha Magnetic Spectrometer iniziati a novembre e dicembre, e verificare che siano pronti per l’uso. Lo spettrometro è alla ricerca di materia oscura e antimateria ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

