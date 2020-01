Soleinsieme: in un bene confiscato la sartoria sociale che dà lavoro a donne in difficoltà (Di mercoledì 15 gennaio 2020) donne che provengono dal circuito della comunità, mamme sole, vittime di violenza. Per uscire da situazioni di fragilità sociale hanno unito le forze e in un bene confiscato alla 'ndrangheta hanno creato Soleinsieme, una sartoria sociale in pieno a centro a Reggio Calabria: «Un'esperienza che dà uno spiraglio anche di speranza: anche sul nostro territorio si possono realizzare delle cose belle». Leggi la notizia su fanpage

