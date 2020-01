Serena Enardu al GF Vip, Miriana Trevisan (ex moglie di Pago) rompe il silenzio. Con veleno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Era inizia con un lungo abbraccio il faccia a faccia tra Pago e la sua ex Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, aveva raccontato la sua storia con Serena, finita durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip: “Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei”. L’incontro tra i due aveva mostrato tutta l’emozione e lo stupore di Pago nel vedere l’ex: “Che vuoi? Parla tu”. “Sono alcuni mesi che cerco di parlare con te. Di avere un contatto con te”, aveva spiegato Serena, “Tu hai deciso di allontanarti da me, ed è lecito. Non puoi scappare o rinchiuderti nei posti perché bisogna affrontarle le cose. Dopo potrai esser libero di fare quello che vuoi”. “Ti chiedo scusa perché ti ho fatto veramente male. Quando sono uscita, sono stata peggio e stai peggio anche tu”, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

