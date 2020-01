Raffaella Carrà a Sanremo 2020? Spunta un’altra ipotesi per Amadeus (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Raffaella Carrà superospite al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus? Il retroscena Ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa ufficiale della settantesima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus ha annunciato le 11 “ragazze” che lo affiancheranno. Non solo Antonella Clerici, Diletta Leotta, Mara Venier e Monica Bellucci (tra le altre), dunque, tra i volti ufficializzati dal conduttore de I Soliti Ignoti. Ebbene, stamattina il giornalista Paolo Giordano ha lanciato una bomba, scrivendo su Twitter… “Le 10 “ragazze” di Amadeus in realtà sono 11, forse 12 (arriva la Carrà?)” E ha proseguito il tweet scrivendo che Peppino di Capri verrà onorato del premio alla carriera e che di divi di Hollywood non se ne sentirebbe la mancanza. Insomma, vedremo davvero Raffaella Carrà ospite a Sanremo 70? E sopratutto, quale sarà il suo ruolo? Affiancherà ... Leggi la notizia su lanostratv

