Non parlateci più di Bibbiano: lasciate parlare i giudici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) Uno dei punti più bassi dello scorso anno, che continua a distillare i suoi veleni fino a oggi, è stata la vicenda dei presunti affidamenti illeciti nei comuni della Val d’Enza. Sì, il caso Bibbiano. Sul tavolo ci sono accuse molto gravi e le indagini si sono appena concluse: 26 gli indagati che hanno ricevuto l’avviso di garanzia dai carabinieri di Reggio Emilia. Bisognerà capire quali di questi e per quali di quelle ipotesi saranno eventualmente rinviati a giudizio. Ma è emerso molto di inquietante, dal percorso della procura: dal peculato d’uso ai maltrattamenti in famiglia, dalla tentata estorsione alla truffa aggravata passando per violenza privata e lesioni dolose gravissime. Per un totale di 108 capi d’imputazione. Primo punto: se si tratta di un’indagine sul nulla, come le verifiche del tribunale dei Minori di Bologna dello scorso ottobre ... Leggi la notizia su wired

