Neve in Arabia Saudita e alberi fioriti in Europa in pieno inverno: cosa sta succedendo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da circa una settimana la zona nordoccidentale dell'Arabia Saudita è stata investita da una forte ondata di gelo, che ha imbiancato città e deserti. Il fenomeno, seppur insolito, non è rarissimo e dunque del tutto normale. Più anomali gli alberi da frutto e le rose che stanno sbocciando in alcuni Paesi europei, a causa di un inverno particolarmente mite. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Inverno alla rovescia. In Arabia neve nel deserto. Londra: fioriscono le rose - Valedance11 : RT @Unomattina: I monti Madian in Arabia Saudita coperti di neve. E mentre nevica nel deserto, in Europa il clima è più mite del solito, a… - ste_panzeri : Rose che sbocciano in Gran Bretagna e freddo record in Arabia Saudita #ClimateChange #ClimateCrisis -