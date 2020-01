Napoli, “Mostri a parte” di Maurizio Casagrande in replica al Teatro Cilea (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo l’enorme successo della scorsa stagione, torna in Teatro lo spettacolo di e con Maurizio Casagrande dal titolo “Mostri a parte”. L’autore napoletano risponde alle grandi richieste di pubblico con nuove repliche che andranno in scena al Teatro Cilea, tra il 16 ed il 19 gennaio prossimo. Previsto l’ennesimo sold out per l’occasione. «Nella messa in scena di questo spettacolo ho voluto giocare con i diversi linguaggi e le diverse tecnologie, costruendo un’esperienza multimediale, con divertimento e senza pretese o eccessi. La televisione, che lo spettacolo prende di mira, è inscatolata in un video ed essendo l’antitesi del Teatro, la realtà è mostrata attraverso il Teatro classico. La commedia, il dialogo a due, il monologo, la gag, il mio pane quotidiano. Il tema centrale di Mostri a parte è la pochezza del mondo della fiction, gli orrori generati ... Leggi la notizia su anteprima24

