Napoli, le Sardine si spaccano sull’alleanza con i 5 Stelle (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spaccatura al vertice delle Sardine Napoletane in merito alle elezioni suppletive per il Senato in programma a Napoli il 23 febbraio per sostituire lo scomparso senatore Franco Ortolani del Movimento 5 Stelle. Dopo l’auspicio di un accordo tra M5S e centrosinistra in una nota diffusa ieri, Antonella Cerciello, Luca Delgado, Paco Amendola, tre organizzatori del movimento a Napoli, e Jasmine Cristallo (referente nazionale Sardine del sud) oggi si dissociano. «Siamo tra i promotori – scrivono – delle iniziative delle Sardine a Napoli e ci vediamo costretti a dissociarci dalle dichiarazioni uscite in queste ore dalla pagina “Sardine napoletane” in merito alle prossime scadenze elettorali. Intendiamo chiarire che tali affermazioni non sono state concertate e che non corrispondono pertanto a posizioni condivise né dall’organizzazione cittadina, né ... Leggi la notizia su ildenaro

