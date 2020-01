Multe Milano, come pagare? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A tutti sarà sicuramente successo di ricevere delle Multe, ma cosa è necessario fare non appena si riceve l’avviso di violazione del codice della strada? È importantissimo sapere che, pagando entro una determinata data, che corrisponde a cinque giorni dal giorno della notifica, è possibile usufruire di una riduzione. Da tale possibilità, però, vanno escluse tutte le infrazioni più gravi per cui sono state commesse infrazioni gravi. Multe Milano: come pagare Prima di parlare di pagamento, è bene accertarsi di che genere esso sia. Se l’infrazione viene segnalata con un biglietto sul parabrezza del veicolo, si tratta di uno degli accertamenti e il relativo riscontro di una mancanza. L’infrazione con il relativo verbale può essere consegnato dagli agenti di polizia stradale o locali del Comune dove è stato violato il codice della strada. Un altro modo in cui viene ... Leggi la notizia su notizie

