Monster Hunter World | Iceborne | le Distese Brinose sbarcano su PC

Dopo il successo di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, Capcom ha sfornato il suo vero pezzo da novanta, Monster Hunter: World. Il gioco è uscito su console esattamente due anni fa ed è diventato il videogioco più venduto in assoluto da Capcom. Il che, considerando la loro storia, è un bel risultato. Eppure, a parte Resident Evil 3, Capcom non ha altri giochi importanti in programma per quest'anno (e nemmeno per il futuro a dire il vero), quindi non c'è alcun indizio su quale sarà il futuro di Monster Hunter o dei loro molti altri franchise. L'espansione Iceborne è uscita per la prima volta su console quattro mesi fa e ancora oggi la versione PC non ha ancora ottenuto tutti gli aggiornamenti più piccoli che sono stati rilasciati da allora. Capcom si rende conto che si tratta di un problema e ha pubblicato una scaletta che promette di recuperare "il prima ...

