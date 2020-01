Meteo ROMA: nubi alternate a schiarite. Atteso peggioramento nel weekend (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà ancora il dominio anticiclonico, che non significherà però tempo sempre soleggiato in quanto ci saranno anche nubi senza fenomeni. Solo da sabato si attende un aumento delle nubi, per l'avanzata di una perturbazione atlantica. Mercoledì 15: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 5 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 5°C a ... Leggi la notizia su meteogiornale

