L'ex Naughty Dog Andrew Watkins entra in Ninja Theory (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Andrew Watkins (ex sviluppatore presso Naughty Dog) si è da poco trasferito nel team di Ninja Theory, stando alle informazioni riportate nel suo profilo LinkedIn, Watkins ricopre ora il ruolo di Senior Environment Artist.Andrew Watkins è stato nel team di Naughty Dog per circa 8 anni nel ruolo di Environmental Artist, ha contribuito alla creazione di titoli del calibro di Uncharted e The Last of Us. Che dire, decisamente un ottimo acquisto per i ragazzi di Ninja Theory."Il gioco di una generazione, rimasterizzato per PS4. In un mondo reso ostile dallo scoppio di una pandemia, Joel ed Ellie sono costretti da circostanze drammatiche a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso ciò che resta degli Stati Uniti." - recita la descrizione di The Last of Us Remastered.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

