Incendi: il WWF attiva il numero solidale 45585 per l’emergenza in Australia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dallo Spazio, l’Australia appare coperta da una nuvola di fumo, ma il dramma è lontano solo geograficamente: ci coinvolge tutti. Per questo il WWF ha lanciato il numero solidale 45585, attivo dal 15 al 29 gennaio, grazie al quale è possibile donare (con SMS e chiamate) per sostenere l’attività dei centri di recupero nella cura degli animali scampati alle fiamme e per mettere a dimora le prime 10.000 piante del progetto “Due miliardi di alberi per l’Australia”, che mira a ripristinare gli ecosistemi entro il 2030. Le immagini dei roghi, spiega il WWF in una nota, “arrivano ogni giorno nelle nostre case, con i poveri koala che tentano inutilmente di scampare alle fiamme arrampicandosi in cima agli alberi, e le conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici si toccano con mano anche in Europa. Fino ad oggi sono circa 10,7 milioni gli ettari di terra Australiana andati in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

