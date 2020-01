Il durissimo attacco di Salvini alla ministra Lamorgese: “Non fa il suo dovere, sarà lei a essere giudicata per gli sbarchi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Salvini contro Lamorgese sugli sbarchi Volano stracci tra l’attuale inquilina del Viminale Luciana Lamorgese e l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “È lei che non fa il suo dovere – ha detto il leader della Lega – È lei che sta riaprendo i porti e moltiplicando gli sbarchi. Io non invoco i processi giudiziari ma se ci deve essere qualcuno che verrà giudicato politicamente dagli italiani è lei e sono i membri di questo governo che su cinque mesi ha avuto cinque mesi di incrementi degli sbarchi”. Questa è la replica del segretario della Lega al suo predecessore, che ieri, sul caso Gregoretti, e sul voto della Giunta per le immunità, chiamata a decidere sull’eventuale processo a Salvini, aveva dichiarato che “nessuno può sottrarsi alla legge”. Lamorgese, intervistata da Lilli Gruber su La7, ha utilizzato parole dure: ... Leggi la notizia su tpi

