Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri: “Mi sorprende che lui lavori qui” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli in diretta: “Mi sorprende che abbia trovato il tempo di lavorare con noi…” E’ andato in onda anche oggi, puntuale come sempre poco dopo le 11.00 I Fatti Vostri, lo storico programma del mezzogiorno di Rai2 diretto da Michele Guardì (alias il Comitato) e condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise. E proprio Magalli all’inizio della puntata di oggi de I Fatti Vostri ha salutato una persona speciale facendo una battutaccia, ossia: Lui è un uomo che nella vita ha fatto tante cose, soprattutto molti figli. Anzi, mi sorprende il fatto che sia riuscito a trovare il tempo per stare qui a lavorare con noi… “Ha fatto una marea di figli ma, nonostante questo, è diventato il nostro capomicrofonista: parlo di Gino” ha poi precisato. Magalli a I Fatti Vostri cita il motto di Dagospia: “Ah, saperlo!”. ... Leggi la notizia su lanostratv

GM19761 : RT @MartinaParise4: Il mio sogno : al posto di Salvo arriva Giancarlo Magalli. #GFvip - MartinaParise4 : Il mio sogno : al posto di Salvo arriva Giancarlo Magalli. #GFvip - infoitcultura : Adriana Volpe, perché ha litigato con Giancarlo Magalli? -