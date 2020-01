GF Vip: il web insorge contro Signorini per i titoli sessisti di Chi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una puntata che trattasse il tema della violenza contro le donne. Questa era l’intenzione del conduttore del GF Vip dopo la “brutta pagina del programma” verificatasi con le battute sessiste pronunciate da Salvo Veneziano, immediatamente squalificato. Diversi utenti del web hanno però ritenuto contraddittoria la scelta di Alfonso, accusando il giornale di cui è direttore di essere a sua volta offensivo nei confronti del genere femminile. GF Vip: web contro Signorini Su Twitter è stata in particolare condivisa la pagina dii Chi recante un articolo su Marianna Madia dal titolo “Ci sa fare con il gelato“. Le foto riportate immortalano infatti l’allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione durante i governi Renzi e Gentiloni mentre gusta un cono. Parole, quelle del titolo, che a detta degli utenti nascondono un velato doppio senso ... Leggi la notizia su notizie

pomeriggio5 : Cucù! La nostra @carmelitadurso è sempre più felice grazie a voi! ?? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di influencer e s… - zazoomnews : Gf Vip Centro anti-violenza per Pasquale Sergio e Patrick Web contro Signorini - #Centro #anti-violenza #Pasquale - zazoomblog : Gf Vip Centro anti-violenza per Pasquale Sergio e Patrick Web contro Signorini - #Centro #anti-violenza #Pasquale -