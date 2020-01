Fiumicino, morto lo chef Marco Lauretti. Il vicesindaco: “Rammarico e dolore per la sua scomparsa” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Esprimo a nome mio e dell'intera Amministrazione le condoglianze ai familiari e amici. La salma rientrerà oggi dalla Francia per essere seppellita a Fiumicino", ha dichiarato il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca. Leggi la notizia su fanpage

