Figlio in arrivo per una de Le Donatella: tutti i dettagli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi è incinta. La gemella del duo Le Donatella, aspetta un bambino. Dopo aver chiuso la storia tormentata con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi può finalmente dirsi serena sotto il profilo amoroso grazie a Giorgio De Stefano, un imprenditore nel campo della ristorazione milanese. La loro relazione procede senza intoppi da almeno due anni, poco prima che la gemella varcasse la porta rossa del Grande Fratello. Di lui a Diva e Donna aveva detto: Io e Giorgio stiamo molto bene. Ho la mia serenità, la mia pace, un rapporto che mi appaga. Siamo insieme da poco prima del Grande Fratello Vip, è molto speciale. Consolidare il rapporto una volta usciti era qualcosa che mi sentivo che sarebbe potuto succedere, era una mia speranza, si è avverata e quindi il rapporto sta procedendo alla grande. Un grande amore, quindi, ma tenuto lontano dai riflettori per volere del 37enne, ... Leggi la notizia su trendit

