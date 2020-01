Dopo 13 anni torna a camminare grazie a una protesi stampata in 3D (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel 2007, Dopo un incidente stradale, aveva perso la funzionalità della gamba. Tredici anni Dopo, torna a camminare. Un paziente di 57 anni, che era considerato non operabile a causa della severa alterazione anatomica della sua caviglia, ha subìto l’intervento di ricostruzione della caviglia intera, con una protesi su misura stampata in 3D. La tecnica innovativa è stata messa a punto e applicata con successo, per la prima volta al mondo, dai chirurghi ortopedici e dagli ingegneri dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Università di Bologna, coordinato dal Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica I. Le fratture che distruggono la caviglia vengono provocate soprattutto da incidenti e da infortuni sul lavoro, e a subirle sono soprattutto pazienti giovani, che spesso, Dopo un lungo e problematico percorso di cura, rimangono con gravi danni all’articolazione della caviglia: ... Leggi la notizia su vanityfair

