Cane adottato salva il suo proprietario dalla casa in fiamme (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Drew Smith voleva adottare un Cane. Aveva le idee chiare: voleva un Golden Retriever. Passato davanti alla cuccia di Carl all’interno di un rifugio, però, si è subito innamorato di lui. E il colpo di fulmine è stata una benedizione dal cielo, dal momento che quel Cane adottato da Drew Smith gli ha salvato la vita dalle fiamme di un incendio scoppiato in casa. Drew Smith era andato nel rifugio per tornare a casa con un Cane che sarebbe diventato il suo migliore amico per sempre. In mente aveva un Golden Retriever per poter condividere vita e spazi con un fedele amico peloso. Ma quando ha incrociato lo sguardo di Carl sapeva che era lui la sua anima gemella: qualcuno ha messo quell’angelo custode con la coda sulla sua strada, perché dopo che l’uomo lo ha salvato dal rifugio, il Cane ha ... Leggi la notizia su bigodino

