Avevano stretto un patto per spartirsi i Nebrodi, 94 gli arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vasta operazione antimafia in provincia di Messina contro la mafia dei Nebrodi. Novantaquattro gli arresti eseguiti all'alba da carabinieri e Guardia di finanza per i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Colpita la cosca mafiosa di Tortorici, attiva nell'area dei Nebrodi. Dalle indagini, culminate nell'operazione battezzata "Nebrodi", è emersa una spartizione del territorio attuata dall'organizzazione mafiosa per commettere un elevatissimo numero di truffe finalizzate ad ottenere ingenti contributi erogati dalla Comunità europea sui fondi agricoli. Tra i destinatari del provvedimento, oltre ai vertici ed agli affiliati del clan ... Leggi la notizia su agi

