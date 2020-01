Avete 2 giorni di tempo per cancellare circa 20 app pericolose scoperte a gennaio 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuovo alert per gli utenti in possesso di uno smartphone Android in giro per il mondo, almeno stando all’annuncio diffuso da Bitdefender a proposito di circa 20 app pericolose che faremmo meglio a cancellare dalla memoria del nostro smartphone nel più breve tempo possibile. Questione particolarmente calda oggi 15 gennaio, se pensiamo al fatto che dopo il nostro report di pochi giorni fa occorra aggiornare nuovamente la lista di applicazioni dalle quali dobbiamo stare alla larga a quanto pare. Lista di app pericolose ufficializzata a metà gennaio 2020 Andiamo con ordine, perché la lista di app pericolose è sì importante, ma allo stesso tempo occorre capire in primis come agisca questo adware. In particolare, gli studiosi ci dicono che siano state installate complessivamente più di 550.000 volte. Una volta portato a termine il loro download, dopo circa 4 ore dall’installazione ... Leggi la notizia su bufale

