Attacco di sinusite per Ronaldo: niente Juve-Udinese per CR7 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande attesa per la partita che vedrà sfidarsi Juventus e Udinese con i bianconeri che giocheranno in casa: Ronaldo non potrà però prendere parte al match per un Attacco di sinusite. Ronaldo: niente Juve-Udinese per sinusite Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia dal tecnico Maurizio Sarri, quest’ultimo aveva riferito che avrebbe parlato con il calciatore portoghese lasciando aperta l’ipotesi di farlo scendere in campo in Coppa Italia contro l’Udinese. Tra i convocati c’era proprio il nome di Cr7 ma, poco prima che la partita avesse inizio, la Juventus ha annunciato che l’interessato era impossibilitato a giocare a causa di un Attacco di sinusite. A causa di questo problema di salute Ronaldo dovrà vivere la partita da esterno, proprio dopo essere salito al secondo posto della classifica dei cannonieri, davanti solo ad Immobile. Con le nove reti ... Leggi la notizia su notizie

juventusfc : ?? @Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per… - DavidCarrilloJ7 : RT @juventusfc: ?? @Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match… - gmdenicolo : RT @juventusfc: ?? @Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match… -