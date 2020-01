Windows 7, da oggi niente più il supporto: attenti ai virus. Come passare a Windows 10 (Di martedì 14 gennaio 2020) Microsoft stacca la spina: non saranno più distribuiti aggiornamenti software e patch. Il sistema operativo continuerà a funzionare sui pc dove è installato, che però resteranno esposti ad attacchi informatici. I consigli degli esperti Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Windows 7, da oggi niente più supporto: guai per la sicurezza - TomsHWItalia : ADDIO #Windows7. Fine del supporto esteso oggi, ma potete passare #gratis a #Windows10 se avete una licenza valida… - LisaLiveNLearn : ...Windows 7, non avevo capito che da oggi non sarei più riuscita ad accedere al vecchio PC, perdendo un pezzo di vita =( -