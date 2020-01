Uomini e Donne oggi: si accendono scontri e una dama finisce in lacrime (Di martedì 14 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi: Gianni Sperti di nuovo contro Anna, scontro tra Armando e Roberta Nuovi scontri e importanti discussioni oggi a Uomini e Donne. I protagonisti del Trono Over continueranno a intrattenere il pubblico di Canale 5, che vedrà al centro della scena Armando Incarnato. Prima di tutto la puntata prosegue da dove è … L'articolo Uomini e Donne oggi: si accendono scontri e una dama finisce in lacrime proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

