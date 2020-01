Trono Classico, Daniele Dal Moro tronista: la reazione di Martina Nasoni (Di martedì 14 gennaio 2020) Daniele Dal Moro al Trono Classico di Uomini e Donne. Martina Nasoni: “Mi ha preso in giro” Non è una novità che Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il modello, dopo la recente esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha deciso di lanciarsi in questa nuova esperienza televisiva. Una scelta inaspettata quella di Daniele, visto che poco prima di approdare al Trono Classico aveva avuto una relazione con Martina Nasoni, sua compagna di viaggio nella casa più spiata d’Italia. Ed è proprio Martina, tra le pagine di Di Più Tv, a commentare questa inaspettata scelta. Non me lo aspettavo. Ha sempre detto che l’amore non si trova di fronte alle telecamere e mi frenava quando provavo a parlare della nostra storia in pubblico. Ora lo so con certezza: mi ha preso in giro ha dichiarato Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro, che tutto si ... Leggi la notizia su lanostratv

