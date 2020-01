Tiro con l’arco, World Series Nimes 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 14 gennaio 2020) Il circuito delle Indoor World Series 2019-2020 di Tiro con l’arco fa tappa a Nimes (Francia) da venerdì 17 a domenica 19 gennaio per il quinto appuntamento della stagione. L’Italia si presenterà al via della manifestazione con Massimiliano e Claudia Mandia nell’arco ricurvo maschile e femminile e Fabrizio Anselma e Luca Capra nel compound uomini. Il programma della competizione si aprirà venerdì 17 gennaio con i tiri di allenamento aperti a tutti, sabato 14 si comincerà invece a fare sul serio con le 60 frecce di qualificazione per ogni divisione che comporranno i vari tabelloni. Domenica 19 spazio agli incontri ad eliminazione diretta fino alle finalissime, in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube di World Archery. Di seguito il calendario completo della manifestazione: VENERDÌ 17 Gennaio 13.00-18.00 Tiri di allenamento SABATO 18 Gennaio 7:30-18:20 ... Leggi la notizia su oasport

tripposauro : @Misurelli77 @Capezzone Ri-concordo ?? Però mi piacerebbe farci due chiacchere con certi personaggi (se avessero abb… - 76ers39085540 : @76ersPride Ma che aspettano a prenderne uno che sappia tirare costantemente da 3, gran parte delle azioni finiscon… - Tinychip12 : RT @ookamisaki: A quick guide to understand Italian anitwt these days Gay del nuoto: free Gay del tennis: Hoshiai no sora Gay della pallavo… -