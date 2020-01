Terremoto in Vaticano, Ratzinger a Sarah: "Via la mia firma dal libro" (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesco Boezi Joseph Ratzinger ha domandato al cardinal Sarah la rimozione della sua firma nel libro pubblicato oggi. La conferma di Gaenswein Colpo di scena in Vaticano sul caso del libro pubblicato a doppia firma dal cardinal Robert Sarah e dal papa emerito Benedetto XVI: il secondo ha domandato al primo di eliminare la sua firma. A renderlo noto è stato monsignor Georg Gaenswein, per il tramite della seguente dichiarazione: "Posso confermare che questa mattina su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale Robert Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro stesso e di togliere anche la sua firma dall'introduzione e dalle conclusioni". Il mistero, che si era fatto fitto dopo che ieri il Corriere della Sera aveva dato per buono il quadro secondo cui Ratzinger non aveva partecipato alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

