Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 15 gennaio 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Su Rai 1 Juventus - Udinese. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Ottavi di finale di Coppa Italia in diretta dallo Juventus Stadium di Torino: telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, interviste a bordo campo sono di Aurelio Capaldi e Alessandro Antinelli Su Rai 2 la seconda puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 la seconda puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Doppio match di Coppa Italia nel pomeriggio: alle 15 Fiorentina - Atalanta (telecronaca di Marco Lollobrigida), alle 18 Milan - Spal (telecronaca di Federico Calcagno). Ma vediamo la prima serata. Napoli, anni 50: Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 ... Leggi la notizia su blogo

