Smog: allarme Coldiretti, cresce per la mancanza di piogge, si alza l’inquinamento (Di martedì 14 gennaio 2020) Il mese di dicembre ha fatto registrare in Italia una temperatura superiore addirittura di 1,9 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010 Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Smog: allarme Coldiretti, cresce per la mancanza di piogge, si alza l’inquinamento - Ag_RiverFlash : SMOG: COLDIRETTI, E’ ALLARME PER INVERNO SENZA PIOGGIA - ElioDefrani : E' di nuovo allarme smog: in città stop ai diesel Euro 4 -