Simonetta Gaggioli: avvelenata dalla nuora per la pensione, il corpo nascosto in un sacco a pelo (Di martedì 14 gennaio 2020) L’avrebbe ammazzata con decine di gocce di Duotens, un medicinale usato per curare l’ipertensione, versate nel suo caffè. Sarebbe morta così Simonetta Gaggioli, la donna di 76 anni scomparsa lo scorso 26 luglio. L’autrice di tale gesto la nuora Adriana Pereira Gomes di 32 anni. L’avvelenamento è giunto perché il farmaco somministrato avrebbe causato alla vittima un colpo fatale al suo cuore già malato. Ora, la svolta decisiva sulla vicenda. La moglie del figlio della 76enne, una lavapiatti originaria del Brasile, è stata quindi arrestata dopo cinque mesi di indagini. Ad effettuare l’arresto sono stati i Carabinieri del comando provinciale di Livorno. Il corpo di Simonetta fu rinvenuto il 3 agosto scorso in un sacco a pelo ai lati della vecchia statale Aurelia a Riotorto, un paese in provincia di Livorno. La brasiliana era indagata da tempo assieme al marito ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

