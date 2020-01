Sesso, quando le idee più bizzarre arrivano da Gwyneth Paltrow via Goop (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci risiamo, Gwyneth Paltrow ne ha combinata un'altra delle sue, mettendo in vendita sul suo sito Goop una candela profumata piuttosto particolare. Capita che questo tipo di prodotti abbia nomi bizzarri ed evocativi, ma di rado se ne sono visti di arditi quanto il suo. La candela in questione, infatti, si chiama This smells like my vagina (L'odore della mia vagina, in italiano). Probabilmente il gioco di parole si intende in chiave di empowerment femminile, ma, data la provenienza (è il prodotto beauty di una star), il rischio è che le cose vengano intese alla lettera e non nelle loro intenzioni o in senso figurato. Venduta a 75 dollari, la profumazione della candela è in realtà la combinazione di varie essenze naturali, come si legge nella descrizione del prodotto: «divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato... È una miscela di ... Leggi la notizia su gqitalia

laste98 : Che me ne faccio del sesso quando ho gli acciuleddi? - _sesso_gratis : ? Quando un cazzo gigante entra nel buco sbagliato... - Video Sesso Gratis - BluHelga : RT @janasdeomo: Ma di che cazzo volete che parliamo? Diosanto. E sesso no. Salute no. Cose personali no. Politica solo se reggi scontri fr… -