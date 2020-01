Schiacciato da un carrello in fabbrica, Daniele muore a 32 anni e lascia figlia di 2 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Daniele Peroncelli stava operando su un carrello elevatore quando il macchinario lo avrebbe Schiacciato senza lasciargli scampo. La tragedia si è consumata a Busca, all'interno dello stabilimento di una ditta di autotrasporti della zona in cui il 32enne era impegnato in lavori di manutenzione come elettricista. Leggi la notizia su fanpage

