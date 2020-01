Sanremo 2020: Diletta Leotta, Monica Bellucci e tutte le donne sul palco con Amadeus (Di martedì 14 gennaio 2020) La conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 ha risolto il mistero: al fianco di Amadeus ci saranno in tutto 11 donne, tra cui Diletta Leotta, Monica Bellucci e Georgina Rodriguez. Sì, Diletta Leotta sarà a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus ma non sarà la sola. La conferenza stampa ufficiale del 70° Festival della canzone italiana ha infatti confermato quanto era già nell'aria: saranno 10 in tutto le donne (e non chiamatele vallette) che si avvicenderanno sul palco dell'Ariston nelle 5 serate. Ecco chi saranno le 11 donne che condurranno Sanremo insieme al direttore artistico dell'edizione, Amadeus: Diletta Leotta Rula Jebreal Monica Bellucci Mara Venier Antonella Clerici Georgina Rodriguez Emma D'Aquino Laura Chimenti Francesca Sofia Novello Alketa Vejsiu Sabrina Salerno Se di Rula Jebreal si sapeva ormai da giorni, dopo ... Leggi la notizia su movieplayer

