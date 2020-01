Opel - In programma il taglio di 2.100 lavoratori (Di martedì 14 gennaio 2020) La Opel ha in programma di tagliare ulteriormente la propria forza lavoro dopo le riduzioni operate negli anni scorsi nel quadro del piano di ristrutturazione varato dal gruppo PSA per riportare agli utili la Casa di Rüsselsheim. I vertici aziendali e il consiglio di fabbrica hanno raggiunto un accordo per procedere con il taglio di 2.100 posti di lavoro entro il 2025.Nessun licenziamento. Il ridimensionamento dell'organico, che secondo l'agenzia Bloomberg potrebbe proseguire anche nel successivo quadriennio con l'eliminazione di ulteriori 2 mila posti, sarà operato ricorrendo alle uscite volontarie. L'accordo, infatti, prevede l'estensione dal 2023 al 2025 delle attuali garanzie di salvaguardia dei diritti sindacali con l'esclusione assoluta di licenziamenti. Pertanto è stato deciso di riaprire i precedenti piani per i congedi volontari presso i siti di Rüsselsheim, Eisenach ... Leggi la notizia su quattroruote

