Napoli, scooter contromano in Tangenziale: scappavano dalla Polizia, 30mila euro di multa (Di martedì 14 gennaio 2020) La Polstrada ha identificato e sanzionato i sette ragazzi che, nella notte del 12 gennaio, sono scappati controsenso sulla Tangenziale di Napoli. Erano fuggiti per sottrarsi a un controllo di una pattuglia, si tratta di cinque minorenni e due maggiorenni dell'area flegrea. Sono stati multati per oltre 30mila euro. Leggi la notizia su fanpage

