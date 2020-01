Napoli-Perugia: due rigori di Insigne mandano avanti i partenopei (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia il Napoli affronta il Perugia del neo arrivato Serse Cosmi, al suo ritorno nella squadra umbra dopo 16 anni. Malgrado una buona partenza dei perugini con Falcinelli, gli uomini di Gennaro Gattuso spadroneggiano per gran parte del primo tempo riuscendo a farsi assegnare ben due calci di rigore entrambi realizzato dal capitano della squadra partenopea Lorenzo Insigne. Le due reti sono state segnate una al 26esimo, dopo un contatto in area tra Nzita e Lozano, e l’altra al 38esimo a seguito di un tocco di mano di Iemmello che successivamente è stato ammonito per proteste. Leggi la notizia su notizie

