Milan: Kessie e Bennacer mediani nel 442 di Pioli (Di martedì 14 gennaio 2020) Pioli ha disegnato la squadra con il 442. Kessie e Bennacer sono i mediani del Milan, vedremo come si evolveranno i rossoneri Spesso, le squadre che comunemente vengono disegnate col 442 in realtà adottano scaglionamenti più ibridi. Invece, il 442 del Milan di Pioli è piuttosto classico e vecchia scuola, con le ali che ricevono palla molto larghe. Kessie, che di solito è una mezzala a cui si chiede molto negli inserimenti, è il partner di Bennacer nella mediana del Milan. Si vede nella slide sopra, un 442 piuttosto evidente. Non avendo però tante soluzioni di passaggio al centro, i rossoneri impostano per vie esterne. Si appoggiano molto a Theo Hernandez.

