Migranti, Orfini: “Non c’è discontinuità con Salvini, applichiamo ancora i suoi protocolli” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Non c’è discontinuità con Salvini, applichiamo ancora suoi protocolli”. Così il deputato del Pd Matteo Orfini, intervenuto a margine della due giorni del Partito democratico a Contigliano ‘Oggi per un domani’. Parlamentari, ministri e amministratori locali del partito si sono riuniti per due giorni presso l’Abbazia di San Pastore per discutere dell’agenda di Governo per il 2020 da proporre al Movimento 5 Stelle e del futuro stesso del Pd. Orfini si è rivolto a Franceschini. ” “Dario, non mi convince quanto ci hai proposto sui decreti sicurezza. Proporci come Governo che fa il minimo recependo le osservazioni del presidente della Repubblica. Non mi convince che possiamo gestirla sulla politica dei due tempi, che il Governo fa una parte e poi interviene il Parlamento. Non mi convince l’idea che noi arriviamo in Parlamento senza un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

