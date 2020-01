**M5S: Bugani non più socio Rousseau, spunta ruolo per Di Battista** (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Lascia il ruolo di socio nell’associazione Rousseau il numero due, Max Bugani, volto storico del Movimento e ‘colonna’ dei 5S in Emilia Romagna. La conferma alle indiscrezioni arriva in un post pubblicato sul blog delle Stelle. Non solo. Tra i ruoli assegnati in quella che si profila come una piccola rivoluzione interna all’associazione spunta anche il nome di Alessandro Di Battista, che con Marco Croatti e Paola Taverna si occuperà del ‘Portale Eventi MoVimento 5 Stelle’.“Il nostro enorme ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni va a Fabiana Dadone, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo e Giancarlo Cancelleri che lasciano il testimone per gli impegni che oggi svolgono nei Ministeri e a Massimo Bugani che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

