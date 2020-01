Lo strano tweet del Napoli sull’influenza di Luperto e la presa in giro del Pescara Calcio (Di martedì 14 gennaio 2020) Episodio singolare quello al quale abbiamo assistito oggi 14 gennaio, a pochi minuti dal match di Coppa Italia tra Napoli e Perugia al quale non ha preso parte Luperto. Il difensore della compagine partenopea è stato bloccato da un improvviso attacco influenzale, visto che alla vigilia della partita non era stato inserito nell’elenco degli indisponibili. Poi, attorno alle 14, la comunicazione ufficiale del Napoli sui social, con un tweet decisamente strano. E, a dirla tutta, non è la prima volta che da questa pagina giungano annunci “singolari”. L’annuncio del Napoli sull’influenza di Luperto In particolare, il Napoli ha scritto testualmente “Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza #ForzaNapoliSempre“. Il tweet è ancora disponibile online, ed immediatamente sono arrivate le repliche ironiche soprattutto da parte dei tifosi di altre squadre. ... Leggi la notizia su bufale

