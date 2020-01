LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2020 in DIRETTA: si parte, Roland Fischnaller va a caccia del podio! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV 18:40 Ricordiamo che questa non è una specialità olimpica. 18:37 Tra le donne la favorita d’obbligo è la tedesca Ramona Theresia Homfeister, anche se la migliore in qualifica è stata la ceca Ester Ledecka. 18:34 L’azzurro Roland Fischnaller, vero dominatore del primo scorcio di stagione, si troverà a difendere un margine di 1058 punti sull’austriaco Benjamin Karl. 18:31 Gli uomini si sono invece ben comportati e cinque atleti su otto sono riusciti ad approdare agli ottavi di finale. 18:28 Alle 14:30 si sono svolte le qualifiche, in casa Italia, Nadya Ochner e Giulia Gaspari non sono purtroppo riuscite a superare il taglio. 18:25 Gli ottavi di finale, da Bad Gastein (Austria), prenderanno il via alle 18:45. 18:22 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Coppa del Mondo di ... Leggi la notizia su oasport

