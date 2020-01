"Joker" vola a quota 11. L'Italia rimane a terra - (Di martedì 14 gennaio 2020) Sara Frisco Scarlett Johansson in gara per due statuette. L'ennesima volta di Scorsese Nell'era della «political correctness» gli Oscar rischiano un'altra polemica. Poche donne fra i filmmaker e poche minoranze: è questa la prima voce che si è alzata a Hollywood dopo l'annuncio delle candidature, ieri mattina all'alba a Los Angeles. Joker di Todd Phillips entra nella storia per essere il film tratto da fumetto con il maggior numero di nomination, undici. È nella lista dei nove che concorreranno al premio per il miglior film. Gli altri sono C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, i drammi targati Netflix The Irishman di Martin Scorsese e Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach, 1917, episodio della Prima Guerra Mondiale raccontato da Sam Mendes, Piccole donne di Greta Gerwig (che è stata nominata fra le migliori sceneggiature non originali), la storia di un ... Leggi la notizia su ilgiornale

