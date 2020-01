Inchiesta parcheggiatori abusivi: indagato membro della segreteria di Nardella (Di martedì 14 gennaio 2020) Vicini è finito nell'Inchiesta, che riguarda principalmente una presunta organizzazione che avrebbe gestito i parcheggi abusivi incittà, per l'accusa di scambio elettorale. L'episodio contestato risalirebbe al 23 ottobre 2018, quando avrebbe procurato a un altro indagato due biglietti per un concerto in cambio della promessa di votarlo alle elezioni comunali, alle quali, però, non si presentò Leggi la notizia su firenzepost

Corriere : Firenze, fermata la banda dei parcheggiatori abusivi: 12 arresti - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Finti tagliandi e complicità diffusa - TGR Toscana - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Parcheggiatori abusivi, il giorno dopo - TGR Toscana -