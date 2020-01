Gli ultrà ambientalisti? Come i gruppi terroristici (Di martedì 14 gennaio 2020) Davide Zamberlan Londra inserisce gli attivisti di "Extinction Rebellion" nell'elenco delle ideologie estremiste Londra - Alla stregua di gruppi terroristici e neonazisti. Gli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion sono stati inclusi in una lista di ideologie estremiste redatta dalla polizia antiterrorismo del Sud Est del Regno Unito. L'opuscolo di 12 pagine faceva parte del programma governativo Prevent che obbliga insegnanti, dottori, leader religiosi e altre figure pubbliche a segnalare persone potenzialmente estremiste, affinché siano valutate e seguite da servizi sociali e polizia. L'inserimento di Extinction Rebellion nella lista, rivelato dal Guardian lo scorso venerdì, è stato successivamente definito un errore dall'antiterrorismo nazionale che sta ora procedendo alla revisione del documento. Una marcia indietro che potrebbe non fermare i rappresentanti del ... Leggi la notizia su ilgiornale

