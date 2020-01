Giulio Raselli scelta in diretta, ecco quando andrà in onda: anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Uomini e Donne, la scelta di Giulio Raselli sarà in diretta su Canale 5: le ultime anticipazioni Finalmente abbiamo anticipazioni sulla scelta di Giulio Raselli! Il tronista sembrava essere disperso nel nulla, non comparendo più nelle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, ma oggi abbiamo avuto sue notizie. I protagonisti del Trono Classico … L'articolo Giulio Raselli scelta in diretta, ecco quando andrà in onda: anticipazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

FerroMengoni5 : ma a voi Brun0 Barb1€ri non vi dà l’idea che somigli a Giulio Raselli?! A ME SEMPRE #UominieDonne - infoitcultura : Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Giulio Raselli? - infoitcultura : Anticipazioni trono classico Uomini e donne: nessuna scelta per Giulio Raselli -