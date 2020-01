GF Vip, la moglie di Salvo dopo la squalifica: “L’ho sentito, non sta bene” (Di martedì 14 gennaio 2020) GF Vip, Salvo Veneziano squalificato: parla la moglie Giusy a Mattino 5 Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, dopo alcune sue dichiarazioni davvero sconvolgenti. Oggi a parlare è proprio sua moglie, Giusy, a Mattino 5. La donna dichiara di non voler assolutamente difendere la forma e il contenuto delle affermazioni fatte dal … L'articolo GF Vip, la moglie di Salvo dopo la squalifica: “L’ho sentito, non sta bene” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

SuperGuidaTV : Espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 2020, parla la moglie a Mattino 5, ecco le sue parole | Video… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Salvo Veneziano espulso. La moglie: Non sta bene ho sentito una persona ferita - #Grande… - Noovyis : (“Ecco cosa mi ha fatto…”. Espulso dal GF Vip: Giusy, la moglie di Salvo Veneziano, rompe il silenzio) Playhitmusi… -