Esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: morti tutti gli animali nelle aree colpite, “inutile tornare per metterli in salvo” (Di martedì 14 gennaio 2020) A seguito della violenta Esplosione del vulcano Taal nelle Filippine, avvenuta domenica scorsa, il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha reso noto che sono già tutti morti gli animali e le piante nell’area interessata, sull’isola di Luzon, vicino a Manila. “Siamo stati informati durante le perlustrazioni aeree che tutta la flora e la fauna vicino al vulcano era morta e quindi era inutile tornare per cercare di mettere in salvo gli animali“, ha dichiarato il portavoce Mark Timbal, all’emittente filippina Abc-Cbn News. Una volta terminata la fase di attività del vulcano, il governo filippino ha fatto sapere che non autorizzerà più alcuna costruzione sull’isola, ma aiuterà a ricostruire e ripopolare le comunità della provincia di Batangas.L'articolo Esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: morti tutti gli animali nelle aree ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

c_pinna : RT @Focolare_org: 1/2 Nella serata (ora locale) del #12gennaio c’è stata una violenta eruzione del vulcano Taal, nell’arcipelago filippino… - GonzaloCardonaG : RT @Focolare_org: 1/2 Nella serata (ora locale) del #12gennaio c’è stata una violenta eruzione del vulcano Taal, nell’arcipelago filippino… - elisadalbosco : RT @e_terranova: Provo una grande ammirazione per #Angela #Grignano, la giovane ballerina trapanese che un anno fa ha rischiato di morire n… -