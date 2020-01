Contromano in Tangenziale, identificati 7 ragazzi in scooter: cinque sono minorenni, erano senza casco (Di martedì 14 gennaio 2020) Contromano in Tangenziale per sottrarsi ad un controllo della Polizia Stradale: identificati gli autori di questo folle gesto. I fatti risalgono alla notte del 12.01 u.s. quando sette giovani... Leggi la notizia su ilmattino

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Scooter contromano in Tangenziale, identificati 7 ragazzini - Napoliflash24 : In contromano in Tangenziale: individuati i 7 ragazzini - - Quasimezzogiorn : Contromano in #Tangenziale a #Napoli, identificati 7 giovani -