Calciomercato 14 gennaio | Politano-Spinazzola | scambio tra Inter e Roma Juve | arriva

Calciomercato Inter - Gabigol libera Eriksen : affare in chiusura entro gennaio : Il destino del brasiliano e del danese è legato a doppio filo. Non appena l'Inter chiuderà con il Flamengo per Gabigol (si sta trovando l'accordo per colmare il gap di 3-4 milioni con facili bonus), ci sarà l'affondo per Eriksen (7.5 milioni a stagione fino al 2024). Si sta già trattando direttamente con il Tottenham.Continua a leggere

Calciomercato 13 gennaio : Kjaer-Milan - UFFICIALE! Inter-Eriksen - si entra nel vivo. Juve - Rugani non parte. Roma su Politano : Calciomercato 13 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 13 gennaio. Affari, ultimissime e possibili colpi di scena in vista della fase calda del Calciomercato. MILAN– Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Kjaer. Sfuma definitivamente il passaggio di Todibo a Milano, il giocatore andrà allo Shalke 04. INTER– Si complica Vidal, mentre Eriksen […] L'articolo Calciomercato 13 gennaio: Kjaer-Milan, ...

Calciomercato Inter : tre innesti per gennaio - sfuma il sogno Vidal : Calciomercato Inter: tre innesti per gennaio, sfuma invece il sogno Vidal. Le situazioni legate a Eriksen Young e Giroud Tre innesti per Conte, che nel post-partita con l’Atalanta è tornato a reclamare rinforzi. E la società sembra in procinto di accontentarlo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Non per Vidal, pista ormai molto complicata. Ma per altri tre profili in scadenza con le rispettive società e graditi al tecnico. Lavori ad ...

Calciomercato 10 gennaio : Milan - Caldara torna all’Atalanta. Scambio Politano-Kessie - si entra nel vivo! Reina all’Aston Villa : Calciomercato 10 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 10 gennaio. Indiscrezioni, movimenti di mercato e ultimissime di questa sessione invernale di Calciomercato. Milan– Rossoneri scatenati soprattutto in chiave cessioni. Prende corpo il potenziale Scambio tra Kessie e Politano. Addio confermato di Caldara: il centrale difensivo torna all’Atalanta in prestito per 18 mesi, con […] L'articolo Calciomercato 10 ...

Calciomercato 9 gennaio : Milan - spunta Politano. Icardi-Juve - appuntamento a giugno. Fiorentina-Cutrone - è fatta : Calciomercato 9 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 9 gennaio. Affari, colpo di scena dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Dopo l’ultimo affare Ntenda, giovane promettente della Nazionale Under 17 francese, la Juventus sembrerebbe essere pronta a chiudere le porte alla cessione di Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe restare in bianconero fino […] L'articolo Calciomercato 9 gennaio: ...

Calciomercato 8 gennaio : Inter-Vidal - non è finita! Milan - nuovo assalto a Todibo - addio a Caldara. Juve - Emre Can resta : Calciomercato 8 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 8 gennaio. Calciomercato invernale già nel vivo, tutti i dettagli. Milan– Todibo, affare in via di chiusura! Come anticipato nelle scorse settimane, l’affare è ormai pronto ad entrare nel vivo. Trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del club rossonero. INTER– Vidal […] L'articolo Calciomercato 8 gennaio: Inter-Vidal, non è ...

Calciomercato 7 gennaio : Juve - addio a Rugani. Milan-Todibo - si entra nel vivo. Fiorentina-Cutrone - si farà : Calciomercato 7 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 7 gennaio. Affari di mercato in vista della fase calda del Calciomercato invernale. JuveNTUS– Fabio Paratici potrebbe aver chiuso anzitempo il mercato in entrata da parte dei bianconeri. Emre Can resterà a Torino almeno fino al termine della stagione, mentre Rugani potrebbe esser sacrificato dinanzi […] L'articolo Calciomercato 7 gennaio: Juve, addio a Rugani. ...

Calciomercato 10 gennaio : Milan - Caldara torna all’Atalanta. Scambio Politano-Kessie - si entra nel vivo! Reina all’Aston Villa : Calciomercato 10 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 10 gennaio. Indiscrezioni, movimenti di mercato e ultimissime di questa sessione invernale di Calciomercato. Milan– Rossoneri scatenati soprattutto in chiave cessioni. Prende corpo il potenziale Scambio tra Kessie e Politano. Addio confermato di Caldara: il centrale difensivo torna all’Atalanta in prestito per 18 mesi, con […] L'articolo Calciomercato 10 ...

Calciomercato 9 gennaio : Milan - spunta Politano. Icardi-Juve - appuntamento a giugno. Fiorentina-Cutrone - è fatta : Calciomercato 9 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 9 gennaio. Affari, colpo di scena dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Dopo l’ultimo affare Ntenda, giovane promettente della Nazionale Under 17 francese, la Juventus sembrerebbe essere pronta a chiudere le porte alla cessione di Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe restare in bianconero fino […] L'articolo Calciomercato 9 gennaio: ...

Calciomercato 8 gennaio : Inter-Vidal - non è finita! Milan - nuovo assalto a Todibo - addio a Caldara. Juve - Emre Can resta : Calciomercato 8 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 8 gennaio. Calciomercato invernale già nel vivo, tutti i dettagli. Milan– Todibo, affare in via di chiusura! Come anticipato nelle scorse settimane, l’affare è ormai pronto ad entrare nel vivo. Trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del club rossonero. INTER– Vidal […] L'articolo Calciomercato 8 gennaio: Inter-Vidal, non è ...

Calciomercato 7 gennaio : Juve - addio a Rugani. Milan-Todibo - si entra nel vivo. Fiorentina-Cutrone - si farà : Calciomercato 7 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 7 gennaio. Affari di mercato in vista della fase calda del Calciomercato invernale. JuveNTUS– Fabio Paratici potrebbe aver chiuso anzitempo il mercato in entrata da parte dei bianconeri. Emre Can resterà a Torino almeno fino al termine della stagione, mentre Rugani potrebbe esser sacrificato dinanzi […] L'articolo Calciomercato 7 gennaio: Juve, addio a Rugani. ...

Calciomercato Napoli – Amin Younes in partenza già a gennaio : Calciomercato Napoli – Amin Younes è pronto a lasciare il Napoli già a gennaio Calciomercato... L'articolo Calciomercato Napoli – Amin Younes in partenza già a gennaio proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis sorride : 33 milioni investiti - mai speso così tanto a gennaio : ll Napoli di Aurelio De Laurentiis non aveva mai speso così tanto nell’ultimo decennio durante una singola finestra del mercato di riparazione. Ormai era diventata una tradizione: gennaio non è mai stato particolarmente fruttifero per gli azzurri. Anzi, i tifosi ricordano spesso e volentieri le trattative poco importanti o saltate addirittura all’ultimo momento. Basti pensare al mancato trasferimento di Simone Verdi due anni fa. ...

Calciomercato Juventus - doppia cessione a gennaio : Emre Can resta! Ecco l’incasso bianconero : Calciomercato Juventus- Nessun movimento in entrata, ma occhio alle possibili operazioni in uscita, con Paratici pronto a concretizzare una doppia cessione in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Emre Can resterà a Torino e si contenderà un posto nella lista Champions con Khedira: duello tedesco, con lista da presentare entro il 1 febbraio. Detto questo, Paratici lavorerà sugli addii di Rugani e Pjaca, unici indiziati a ...